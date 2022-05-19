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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные на востоке Украины расстреливают мирных жителей, которые пытаются вырваться из оккупации – СБУ

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Российские оккупанты с начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения
Российские оккупанты с начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения
Фото: ЕРА

Российские военные на востоке Украины без колебаний расстреливают мирных жителей, которые пытаются вырваться с временно оккупированных территорий. Об этом свидетельствует перехват разговора российского захватчика со своей женой, который 18 мая в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их х…ярим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы х…рачим – и похер", – рассказывает оккупант.

В СБУ подчеркнули, что документируют все факты убийства мирных граждан российскими оккупантами для рассмотрения этих дел в международных судах.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/376972540886904/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.

В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.

Всего, по данным ООН на 18 мая, жертвами российской агрессии стали 3778 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибло 25 тыс. человек.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, убийство, оккупация, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские военные, российские оккупанты
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