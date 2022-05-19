Российские военные на востоке Украины расстреливают мирных жителей, которые пытаются вырваться из оккупации – СБУ

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их х…ярим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы х…рачим – и похер", – рассказывает оккупант.
В СБУ подчеркнули, что документируют все факты убийства мирных граждан российскими оккупантами для рассмотрения этих дел в международных судах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.
Всего, по данным ООН на 18 мая, жертвами российской агрессии стали 3778 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибло 25 тыс. человек.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.