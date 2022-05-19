Российские военные на востоке Украины расстреливают мирных жителей, которые пытаются вырваться из оккупации – СБУ

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения Фото: ЕРА

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их х…ярим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы х…рачим – и похер", – рассказывает оккупант.

В СБУ подчеркнули, что документируют все факты убийства мирных граждан российскими оккупантами для рассмотрения этих дел в международных судах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)