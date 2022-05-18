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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты готовятся к фронтальным боям, а украинские бойцы осваивают американские пулеметы М240 – ОВА

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По данным ОВА, оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций, ведении разведки и пополнении запасов провизии и амуниции
По данным ОВА, оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций, ведении разведки и пополнении запасов провизии и амуниции
Фото: ЕРА

На запорожском направлении российская армия сосредоточена на удержании захваченных позиций и готовится к фронтальным боям. Об этом 18 мая сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация.

"Российские военные создают стационарные позиции – опорники, все более напоминающие линию фронта с окопами. Таким образом враг готовится к фронтальным боям. Противник сосредоточен на удержании ранее занятых позиций, ведении разведки и пополнении запасов провизии и амуниции", – говорится в сообщении.

Кроме того, на новопавловском и запорожском направлениях оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на линии Пологи – Орехов.

Отмечается, что во временно оккупированном Мелитополе большинство магазинов и предприятий не работают.

"В тех магазинах, которые продолжают свою работу, продукты российские, а цены космические. Особенно тяжелая ситуация с продуктами в окрестных селах. Гуманитарной помощи практически нет. Предприятия Мелитополя вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают. Мелитопольцы находятся в постоянном стрессе, на улицах пусто. Базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать. На берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят "Грады", – сообщает ОВА.

По данным ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате обстрела в селе Преображенка Пологовского района горели крыша жилого дома и хозяйственное сооружение, а в Орехове огнем были охвачены два хозяйственных сооружения.

Сообщается, что пиротехники изъяли и обезвредили 27 кумулятивно-осколочных боевых элементов современного производства, а также гранату Ф1 времен Второй мировой войны за селом Новояковловка Запорожского района. За селом Таврическое в поле были уничтожены три реактивных снаряда "Ураган" и два кассетных боеприпаса. В селе Ясная Поляна Запорожского района группой разминирования обезврежены реактивный снаряд 220 мм и реактивный снаряд 300 мм.

Также в ОВА сообщили, что в Запорожской бригаде территориальной обороны бойцов обучали стрельбе из американских пулеметов М240.

"Пулемет показал себя очень удобным, точным оружием, пули попадают именно туда, куда задумал воин", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.

На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.

16 мая ОВА сообщала, что в Запорожской области оккупанты сократили планы наступления, а интенсивность боев уменьшилась.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, война, военные, оккупация, продукты, Запорожская область, пиротехника, война России против Украины, российские военные
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