ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты обустроили тюрьму для своих военных, отказавшихся воевать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Каменке сейчас находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту
В Каменке сейчас находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту
Фото: depositphotos.com

В поселке городского типа Каменка Запорожской области российские оккупанты превратили помещение местного училища в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. Об этом 14 мая сообщила Запорожская ОГА в Telegram.

В ОГА уточнили, что в этом поселке находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, а с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

Кроме того, россияне в бывшем курятнике около Каменки сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.

Также россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери некоторых помещений оккупанты взламывают.

В Мелитополе военные РФ пытаются возобновить производство военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Оккупанты отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.

Кроме того, по данным ОГА, в Терпинновской общине новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.

Российские военные, которые сейчас находятся в Каменце-Днепровской, запретили рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины – только по согласованию с оккупационными властями.

Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодаров возвращаться в город и уверяет, что в обществе спокойно, налаживается мирная жизнь. В ОГА отмечают, что это совсем не так и призывают не верить провокациям от россиян и их актеров.

В районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Запорожье, война, Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, Энергодар, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
  Представитель Германии на "Евровидении 2022" в финале конкурса поддержал Украину. Фото, видео
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Мир Украине!" Представители Исландии на "Евровидении 2022", трио Systur в финале конкурса поддержали Украину. Фото
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Евровидение 2022". Притула начал стрим в Twitter в поддержку ВСУ
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу, выступившему в так называемой "ДНР"
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (323238)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (254295)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (174334)
4
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (98208)
5
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (86783)
6
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (63284)
7
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (56134)
8
"Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ (40337)
 
 
 
 