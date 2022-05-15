В Запорожской области оккупанты обустроили тюрьму для своих военных, отказавшихся воевать

В ОГА уточнили, что в этом поселке находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, а с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.
Кроме того, россияне в бывшем курятнике около Каменки сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.
Также россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери некоторых помещений оккупанты взламывают.
В Мелитополе военные РФ пытаются возобновить производство военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Оккупанты отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.
Кроме того, по данным ОГА, в Терпинновской общине новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.
Российские военные, которые сейчас находятся в Каменце-Днепровской, запретили рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины – только по согласованию с оккупационными властями.
Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодаров возвращаться в город и уверяет, что в обществе спокойно, налаживается мирная жизнь. В ОГА отмечают, что это совсем не так и призывают не верить провокациям от россиян и их актеров.
В районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.