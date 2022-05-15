В Запорожской области оккупанты обустроили тюрьму для своих военных, отказавшихся воевать

В Каменке сейчас находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту Фото: depositphotos.com

В ОГА уточнили, что в этом поселке находится много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, а с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

Кроме того, россияне в бывшем курятнике около Каменки сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.

Также россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери некоторых помещений оккупанты взламывают.

В Мелитополе военные РФ пытаются возобновить производство военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Оккупанты отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.

Кроме того, по данным ОГА, в Терпинновской общине новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.

Российские военные, которые сейчас находятся в Каменце-Днепровской, запретили рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины – только по согласованию с оккупационными властями.

Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодаров возвращаться в город и уверяет, что в обществе спокойно, налаживается мирная жизнь. В ОГА отмечают, что это совсем не так и призывают не верить провокациям от россиян и их актеров.

В районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

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