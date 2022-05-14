В Мелитополе появились незнакомые люди, распространяющие сплетни – Запорожская ОВА

"Жители Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей, распространяющих сплетни", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, этих людей завозили перед 9 мая из временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

"Селят в пустых домах и квартирах. Привезенные работают по городским рынкам, в скверах и парках – подсаживаются к людям и выводят их на разговоры, чтобы навязать мнения, что в городе уже якобы 60% населения перешли на сторону России и что Украина уже забыла о Мелитополе", – проинформировали в пресс-службе.

В ОВА также сообщили, что 15 сотрудников полиции Мелитополя перешли на службу к оккупантам в фейковую народную милицию.

"Сейчас они разъезжают по городу на украденных иномарках", – добавили в администрации.

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