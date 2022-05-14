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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе появились незнакомые люди, распространяющие сплетни – Запорожская ОВА

Мелитополь сейчас временно оккупирован российскими войсками
Мелитополь сейчас временно оккупирован российскими войсками
Фото: wikipedia.org

Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области сообщили о появлении в городе незнакомых людей, распускающих слухи. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 14 мая в Facebook.

"Жители Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей, распространяющих сплетни", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, этих людей завозили перед 9 мая из временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

"Селят в пустых домах и квартирах. Привезенные работают по городским рынкам, в скверах и парках – подсаживаются к людям и выводят их на разговоры, чтобы навязать мнения, что в городе уже якобы 60% населения перешли на сторону России и что Украина уже забыла о Мелитополе", – проинформировали в пресс-службе.

В ОВА также сообщили, что 15 сотрудников полиции Мелитополя перешли на службу к оккупантам в фейковую народную милицию.

"Сейчас они разъезжают по городу на украденных иномарках", – добавили в администрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/1159250194654397/

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Теги: оккупация, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты
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