В Мелитополе появились незнакомые люди, распространяющие сплетни – Запорожская ОВА

"Жители Мелитополя отмечают, что в городе появилось много незнакомых людей, распространяющих сплетни", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, этих людей завозили перед 9 мая из временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
"Селят в пустых домах и квартирах. Привезенные работают по городским рынкам, в скверах и парках – подсаживаются к людям и выводят их на разговоры, чтобы навязать мнения, что в городе уже якобы 60% населения перешли на сторону России и что Украина уже забыла о Мелитополе", – проинформировали в пресс-службе.
В ОВА также сообщили, что 15 сотрудников полиции Мелитополя перешли на службу к оккупантам в фейковую народную милицию.
"Сейчас они разъезжают по городу на украденных иномарках", – добавили в администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.