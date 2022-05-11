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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили скифское золото из мелитопольского музея, его директор рассказала, как все происходило

Скифское золото было обнаружено в Мелитополе археологами в 50-х годах прошлого столетия
Скифское золото было обнаружено в Мелитополе археологами в 50-х годах прошлого столетия
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с похищением из Мелитопольского краеведческого музея ценных экспонатов, среди которых – коллекция скифского золота. Об этом 10 мая сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

"По данным следствия, в апреле военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В комментарии Общественному, опубликованном 29 апреля, директор департамента культуры и информационной политики Запорожской областной военной администрации Владислав Мороко говорил, что скифское золото, которое украли российские оккупанты – копия.

"В Мелитополе никогда не было настоящего скифского золота. Были разнообразные копии. Все, что действительно "скифское золото" и находилось в Запорожском краеведческом, было эвакуировано еще в первую волну эвакуации. Просто этого не афишировали, чтобы не подвергать коллекции опасности", – рассказал чиновник.

Директор музея Лейла Ибрагимова в интервью изданию "Бабель", опубликованном 6 мая, опровергла заявление Мороко, отметив, что в музее хранились оригиналы.

"Оригиналы, конечно. Я была в шоке, услышав о копиях. Выходит, государство Украина отказалось от оригиналов, сказав, что россияне похитили копии. А потом орки скажут: "Так вы сами сказали, что у нас копии. Ищите свои оригиналы", – сказала директор.

Она также добавила, что после информации о похищении экспонатов с ней никто не связывался из Министерства культуры Украины.

Ибрагимова рассказала, что в первые дни оккупации россиянами Мелитополя ей удалось спрятать ценные экспонаты в подвале музея – в строительном мусоре. О тайнике, по ее словам, знали несколько других работников. Однако оккупанты все же нашли золото и унесли его. По мнению Ибрагимовой, работники музея не рассказывали о тайнике россиянам.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что найти коллекцию российским военным помогли местные коллаборанты, сообщало Общественное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь Запорожской области. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

О том, что российские оккупанты захватили краеведческий музей в Мелитополе, 27 апреля сообщала Запорожская областная военная администрация.

Теги: Украина, культура, военные, оккупация, похищение, Мелитополь, скифское золото, Запорожская область, музей, уголовное производство, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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