Оккупанты похитили скифское золото из мелитопольского музея, его директор рассказала, как все происходило

Скифское золото было обнаружено в Мелитополе археологами в 50-х годах прошлого столетия Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"По данным следствия, в апреле военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого столетия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В комментарии Общественному, опубликованном 29 апреля, директор департамента культуры и информационной политики Запорожской областной военной администрации Владислав Мороко говорил, что скифское золото, которое украли российские оккупанты – копия.

"В Мелитополе никогда не было настоящего скифского золота. Были разнообразные копии. Все, что действительно "скифское золото" и находилось в Запорожском краеведческом, было эвакуировано еще в первую волну эвакуации. Просто этого не афишировали, чтобы не подвергать коллекции опасности", – рассказал чиновник.

Директор музея Лейла Ибрагимова в интервью изданию "Бабель", опубликованном 6 мая, опровергла заявление Мороко, отметив, что в музее хранились оригиналы.

"Оригиналы, конечно. Я была в шоке, услышав о копиях. Выходит, государство Украина отказалось от оригиналов, сказав, что россияне похитили копии. А потом орки скажут: "Так вы сами сказали, что у нас копии. Ищите свои оригиналы", – сказала директор.

Она также добавила, что после информации о похищении экспонатов с ней никто не связывался из Министерства культуры Украины.

Ибрагимова рассказала, что в первые дни оккупации россиянами Мелитополя ей удалось спрятать ценные экспонаты в подвале музея – в строительном мусоре. О тайнике, по ее словам, знали несколько других работников. Однако оккупанты все же нашли золото и унесли его. По мнению Ибрагимовой, работники музея не рассказывали о тайнике россиянам.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что найти коллекцию российским военным помогли местные коллаборанты, сообщало Общественное.

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