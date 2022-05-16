В Запорожской области оккупанты сократили планы наступления, интенсивность боев уменьшилась – ОВА

Отмечается, что основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления.
По данным Старуха, по-прежнему самыми горячими точками остаются восточные общины Запорожской области.
"Это Гуляйпольский район, Ореховский район и территории, расположенные на границе с Донецкой областью. Там очень горячо, там постоянные боевые столкновения возникают и обстрелы со стороны врага. Хотя за последнюю неделю достаточно плотным ракетным и артиллерийским ударам подвергалась фактически территория по всей линии разграничения. В первую очередь это поселок Камышеваха, и даже по Запорожью прилетало", — отметил глава ОВА.
Он также добавил, что украинская армия держит оборону и наносит удары оккупантам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.
На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.
15 мая ОВА сообщала, что на оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты и пророссийские коллаборанты выясняют отношения из-за денег.