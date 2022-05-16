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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты сократили планы наступления, интенсивность боев уменьшилась – ОВА

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По данным ОВА, основные силы из Запорожской области российская армия перебросила на луганское и донецкое направления
По данным ОВА, основные силы из Запорожской области российская армия перебросила на луганское и донецкое направления
Фото: ЕРА

В Запорожской области российские оккупанты ослабили наступательные действия, интенсивность боев в этом направлении уменьшилась по сравнению с апрелем. Об этом 16 мая во время брифинга рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает Медиацентр Украина.

Отмечается, что основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления.

По данным Старуха, по-прежнему самыми горячими точками остаются восточные общины Запорожской области.

"Это Гуляйпольский район, Ореховский район и территории, расположенные на границе с Донецкой областью. Там очень горячо, там постоянные боевые столкновения возникают и обстрелы со стороны врага. Хотя за последнюю неделю достаточно плотным ракетным и артиллерийским ударам подвергалась фактически территория по всей линии разграничения. В первую очередь это поселок Камышеваха, и даже по Запорожью прилетало", — отметил глава ОВА.

Он также добавил, что украинская армия держит оборону и наносит удары оккупантам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.

На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.

15 мая ОВА сообщала, что на оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты и пророссийские коллаборанты выясняют отношения из-за денег.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Запорожская область, оборона, Орехово, наступление, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты, Гуляйполе
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