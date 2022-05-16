В Запорожской области оккупанты сократили планы наступления, интенсивность боев уменьшилась – ОВА

По данным ОВА, основные силы из Запорожской области российская армия перебросила на луганское и донецкое направления Фото: ЕРА

Отмечается, что основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления.

По данным Старуха, по-прежнему самыми горячими точками остаются восточные общины Запорожской области.

"Это Гуляйпольский район, Ореховский район и территории, расположенные на границе с Донецкой областью. Там очень горячо, там постоянные боевые столкновения возникают и обстрелы со стороны врага. Хотя за последнюю неделю достаточно плотным ракетным и артиллерийским ударам подвергалась фактически территория по всей линии разграничения. В первую очередь это поселок Камышеваха, и даже по Запорожью прилетало", — отметил глава ОВА.

Он также добавил, что украинская армия держит оборону и наносит удары оккупантам.

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