Командиру роты вооруженных сил РФ, который приказывал убивать мирных жителей Киевской области, сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый лично отдавал подчиненным российским солдатам преступные приказы во время оккупации села Липовка Бучанского района Киевской области.
"Выполняя его приказ, военнослужащие РФ из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину. Он не представлял никакой угрозы и находился во дворе собственного домовладения. Впоследствии оккупанты из танка расстреляли его дом, зная, что в нем находился раненый. Потерпевший сгорел вместе со зданием", – говорится в сообщении.
Подозреваемый будет объявлен в розыск с целью задержания и привлечения к уголовной ответственности.
Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко.
"Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь. Сейчас мы устанавливаем других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе", – подчеркнула Венедиктова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
Всего, по данным полиции на 18 мая, в Киевской области нашли тела 1288 убитых мирных жителей.