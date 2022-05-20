Командиру роты вооруженных сил РФ, который приказывал убивать мирных жителей Киевской области, сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый лично отдавал подчиненным российским солдатам преступные приказы во время оккупации села Липовка Бучанского района Киевской области.

"Выполняя его приказ, военнослужащие РФ из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину. Он не представлял никакой угрозы и находился во дворе собственного домовладения. Впоследствии оккупанты из танка расстреляли его дом, зная, что в нем находился раненый. Потерпевший сгорел вместе со зданием", – говорится в сообщении.

Подозреваемый будет объявлен в розыск с целью задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко.

"Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь. Сейчас мы устанавливаем других соучастников этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе", – подчеркнула Венедиктова.

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