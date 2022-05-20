СБУ заявила, что освободила из плена сына военной – оккупанты предлагали обменять ребенка на информацию о ВСУ

После начала полномасштабного вторжения мать подростка, которая служит в ВСУ по контракту, в целях безопасности отправила своего сына к родственникам в одно из сел Черниговской области. Но вскоре село оказалось под оккупацией и связь между матерью и сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон женщины позвонили с неизвестного номера. Ей сообщили, что мальчик в плену, и заявили, что освободят его в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

"Женщина обратилась за помощью в СБУ. Контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка", – говорится в сообщении.

Материалы следствия по этому делу приобщили к многочисленным доказательствам нарушений оккупантами законов и обычаев войны.

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