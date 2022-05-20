Российские командиры требуют у подчиненных доставать для них наркотики – СБУ

"Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине", – говорится в сообщении СБУ.

В одном из перехваченных правоохранителями разговоров оккупант просит жену посодействовать доставке наркотиков в места боевых действий.

"Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – говорит россиянин.

Захватчик уверяет супругу, что наркотики не для него, а для командира. Также из его разговора становится ясно, что у них есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)