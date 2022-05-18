"До побачення!" СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов, которые боятся партизан и переходят на украинский язык

В разговоре оккупанты жалуются друг другу на регулярные атаки украинских защитников в Запорожской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Оккупанты жалуются друг другу на регулярные атаки украинских защитников в Запорожской области.

"Каждый вечер, бл…дь, боремся с ДРГ, которые каждую ночь начинают, на х…й, в село заходить… Ну короче, бл…дь, за…бало все, домой хочу. Уже некоторые на взводе: положим х…й, съ…бемся – за…бали", – говорит один из оккупантов своему сослуживцу, который также воюет в Украине.

В конце разговора захватчики переходят на украинский, говоря друг другу "до побачення".

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