"До побачення!" СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов, которые боятся партизан и переходят на украинский язык

Оккупанты жалуются друг другу на регулярные атаки украинских защитников в Запорожской области.
"Каждый вечер, бл…дь, боремся с ДРГ, которые каждую ночь начинают, на х…й, в село заходить… Ну короче, бл…дь, за…бало все, домой хочу. Уже некоторые на взводе: положим х…й, съ…бемся – за…бали", – говорит один из оккупантов своему сослуживцу, который также воюет в Украине.
В конце разговора захватчики переходят на украинский, говоря друг другу "до побачення".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек.