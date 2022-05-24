24 мая на Донбассе российские оккупанты убили по меньшей мере 17 мирных жителей – главы обладминистраций

"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, двоих в Авдеевке, двоих в Райгородке, одного в Лимане, одного в Николаевке и одного в Калиновом. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.
По данным главы ОВА, за время открытого вторжения российских войск в регионе жертвами оккупантов стали 427 мирных жителей, ранения получили 1156 человек.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
В Луганской области, по данным главы ОВА Сергея Гайдая на 18.16, сегодня погибли пять мирных жителей, все в Северодонецке. Там оккупанты обстреляли предприятие "Азот" и жилые кварталы города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации группировки Объединенных сил, 24 мая на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе девять атак российских оккупантов, еще в шести местах бои продолжаются.
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.