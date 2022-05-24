24 мая на Донбассе российские оккупанты убили по меньшей мере 17 мирных жителей – главы обладминистраций

"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, двоих в Авдеевке, двоих в Райгородке, одного в Лимане, одного в Николаевке и одного в Калиновом. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.

По данным главы ОВА, за время открытого вторжения российских войск в регионе жертвами оккупантов стали 427 мирных жителей, ранения получили 1156 человек.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

В Луганской области, по данным главы ОВА Сергея Гайдая на 18.16, сегодня погибли пять мирных жителей, все в Северодонецке. Там оккупанты обстреляли предприятие "Азот" и жилые кварталы города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации группировки Объединенных сил, 24 мая на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе девять атак российских оккупантов, еще в шести местах бои продолжаются.