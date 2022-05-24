ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

24 мая на Донбассе российские оккупанты убили по меньшей мере 17 мирных жителей – главы обладминистраций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обстрелам подвергся в том числе Северодонецк
Обстрелам подвергся в том числе Северодонецк
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Донецкой области 24 мая погибли 12 человек. Об этом проинформировал в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донецкой области: троих в Бахмуте, двоих в Торецке, двоих в Авдеевке, двоих в Райгородке, одного в Лимане, одного в Николаевке и одного в Калиновом. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.

По данным главы ОВА, за время открытого вторжения российских войск в регионе жертвами оккупантов стали 427 мирных жителей, ранения получили 1156 человек.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/553185833030642

В Луганской области, по данным главы ОВА Сергея Гайдая на 18.16, сегодня погибли пять мирных жителей, все в Северодонецке. Там оккупанты обстреляли предприятие "Азот" и жилые кварталы города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации группировки Объединенных сил, 24 мая на 21.00 Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе девять атак российских оккупантов, еще в шести местах бои продолжаются.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, война, Донбасс, Мариуполь, Лиман, Северодонецк, Волноваха, Николаевка, Авдеевка, Калиново, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, ранение, население, Павел Кириленко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44759)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (42475)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (36725)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30321)
5
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (27190)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (22507)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (17967)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17755)
 
 
 
 