21 мая оккупанты убили семь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

Один человек погиб в Святогорске Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 21 мая россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Лимане, двух в Николаевке, одного в Авдеевке и одного в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения. Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области", – написал он.

Всего в регионе с начала крупномасштабного вторжения 407 мирных жителей погибли и 1128 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

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