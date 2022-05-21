21 мая оккупанты убили семь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 21 мая россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: троих в Лимане, двух в Николаевке, одного в Авдеевке и одного в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения. Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области", – написал он.
Всего в регионе с начала крупномасштабного вторжения 407 мирных жителей погибли и 1128 получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.