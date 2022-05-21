Американский генерал Ходжес: В войне против Украины у России настоящая стратегическая проблема

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета (концу августа – началу сентября) российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы выдавить российские силы назад по крайней мере до линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", – сказал он.

По словам американского генерала, российские войска в Украине "перешли на войну на истощение", и это, по его мнению, "плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается".

"Она каждый день становится хуже. У них сокращается человеческая сила, они стараются избежать мобилизации. В то же время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – больше и больше помощи приходит с Запада, и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)