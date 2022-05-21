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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский генерал Ходжес: В войне против Украины у России настоящая стратегическая проблема

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Ходжес считает, что логистически ситуация для российских военных в Украине становится хуже
Ходжес считает, что логистически ситуация для российских военных в Украине становится хуже
Фото: ЕРА

В войне России против Украины перелом в пользу Вооруженных сил Украины может произойти. Такое мнение бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес выразил "Голосу Америки" в интервью, которое было опубликовано 19 мая.

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета (концу августа – началу сентября) российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы выдавить российские силы назад по крайней мере до линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", – сказал он.

По словам американского генерала, российские войска в Украине "перешли на войну на истощение", и это, по его мнению, "плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается".

"Она каждый день становится хуже. У них сокращается человеческая сила, они стараются избежать мобилизации. В то же время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – больше и больше помощи приходит с Запада, и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, вторжение, Бен Ходжес, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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