Американский генерал Ходжес: В войне против Украины у России настоящая стратегическая проблема

"С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета (концу августа – началу сентября) российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы выдавить российские силы назад по крайней мере до линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", – сказал он.
По словам американского генерала, российские войска в Украине "перешли на войну на истощение", и это, по его мнению, "плохой выбор для России, потому что их логистическая ситуация не улучшается".
"Она каждый день становится хуже. У них сокращается человеческая сила, они стараются избежать мобилизации. В то же время логистическая ситуация в Украине улучшается каждый день – больше и больше помощи приходит с Запада, и Украина значительно улучшила логическую сеть. У Украины нет проблем с количеством военных, поэтому я считаю, что у России есть настоящая стратегическая проблема", – объяснил Ходжес.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.