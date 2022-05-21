Россия только начинает думать о том, чтобы забрать тела своих погибших – Зеленский

"Россия... они одевали детей в форму армии, которая победила нацизм, создали культ, не понимая ценности этой победы. Создавая культ в РФ, параллельно воюя с нами, не понимают, что ценностью победы над нацизмом был объединенный мир. Ценность человека", – сказал президент в контексте разговора о необходимости помнить после войны о потерях.
Он обратил внимание на то, что РФ бросила своих погибших.
"Понятно, что мы воевали с ними, они погибали. Но им [РФ] было все равно. Все равно. Недавно мне только сказали, что они сейчас уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немножечко. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: "Мешки заберите". Горы, горы трупов их военных", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По оценке Генерального штаба ВСУ, Россия за 86 дней войны против Украины потеряла около 28,8 тыс. военнослужащих.
В разных регионах Украины стоят поезда-рефрижераторы с телами погибших оккупантов, рассказывал глава гражданско-военного сотрудничества Украины Владимир Лямзин 14 мая. Только под Киевом в один из таких поездов погрузили сотни тел россиян.