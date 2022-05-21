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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия только начинает думать о том, чтобы забрать тела своих погибших – Зеленский

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Зеленский сказал, что Украина призывала РФ забрать тела погибших оккупантов. На фото процесс погрузки в вагон-рефрижератор останков россиян, которые были собраны под Киевом
Зеленский сказал, что Украина призывала РФ забрать тела погибших оккупантов. На фото – процесс погрузки в вагон-рефрижератор останков россиян, которые были собраны под Киевом
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ICTV, которое вышло 21 мая, рассказал, что Российская Федерация начала "думать" о том, чтобы забирать тела своих военнослужащих, погибших в ходе вторжения в Украину с 24 февраля.

"Россия... они одевали детей в форму армии, которая победила нацизм, создали культ, не понимая ценности этой победы. Создавая культ в РФ, параллельно воюя с нами, не понимают, что ценностью победы над нацизмом был объединенный мир. Ценность человека", – сказал президент в контексте разговора о необходимости помнить после войны о потерях.

Он обратил внимание на то, что РФ бросила своих погибших.

"Понятно, что мы воевали с ними, они погибали. Но им [РФ] было все равно. Все равно. Недавно мне только сказали, что они сейчас уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немножечко. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: "Мешки заберите". Горы, горы трупов их военных", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке Генерального штаба ВСУ, Россия за 86 дней войны против Украины потеряла около 28,8 тыс. военнослужащих.

В разных регионах Украины стоят поезда-рефрижераторы с телами погибших оккупантов, рассказывал глава гражданско-военного сотрудничества Украины Владимир Лямзин 14 мая. Только под Киевом в один из таких поездов погрузили сотни тел россиян.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Красный Крест, вторжение, Владимир Зеленский, поезда, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, Российская Федерация, погибшие российские военные, российские оккупанты
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