Россия только начинает думать о том, чтобы забрать тела своих погибших – Зеленский

Зеленский сказал, что Украина призывала РФ забрать тела погибших оккупантов. На фото – процесс погрузки в вагон-рефрижератор останков россиян, которые были собраны под Киевом Фото: ЕРА

"Россия... они одевали детей в форму армии, которая победила нацизм, создали культ, не понимая ценности этой победы. Создавая культ в РФ, параллельно воюя с нами, не понимают, что ценностью победы над нацизмом был объединенный мир. Ценность человека", – сказал президент в контексте разговора о необходимости помнить после войны о потерях.

Он обратил внимание на то, что РФ бросила своих погибших.

"Понятно, что мы воевали с ними, они погибали. Но им [РФ] было все равно. Все равно. Недавно мне только сказали, что они сейчас уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немножечко. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: "Мешки заберите". Горы, горы трупов их военных", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)