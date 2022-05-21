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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты при поддержке авиации и артиллерии безуспешно вели штурм в Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Российские войска пытаются выйти на админграницу Луганской области, отметили в Генштабе ВСУ
Российские войска пытаются выйти на админграницу Луганской области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом 21 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает подготовку к наступлению на лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на донецком направлении российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области.

"[Противник] наносил огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений сил обороны и гражданским объектам вдоль линии соприкосновения", – объяснили в Генштабе.

По его данным, в Харьковской области "противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей".

"Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая. Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на славянском направлении. В течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/322034970109588

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля российские оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

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