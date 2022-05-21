Оккупанты при поддержке авиации и артиллерии безуспешно вели штурм в Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает подготовку к наступлению на лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на донецком направлении российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области.

"[Противник] наносил огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений сил обороны и гражданским объектам вдоль линии соприкосновения", – объяснили в Генштабе.

По его данным, в Харьковской области "противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей".

"Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая. Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на славянском направлении. В течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)