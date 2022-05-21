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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ пытаются навести переправу через Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты неоднократно безуспешно пытались навести переправы через Северский Донец
Оккупанты неоднократно безуспешно пытались навести переправы через Северский Донец
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На нескольких направлениях на Донбассе российские оккупанты планируют навести понтонные переправы через Северский Донец. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 21 мая в Facebook.

"На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным Генштаба, оккупанты ведут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

"На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений", – добавили в Генштабе.

За прошлые сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак российских войск.

Уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321589963487422

Контекст:

Северский Донецу в Украине протекает через Харьковску, Луганскую и Донецкую области.

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Северский Донец, ВСУ, война России против Украины
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