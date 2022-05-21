Войска РФ пытаются навести переправу через Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях – Генштаб ВСУ

"На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным Генштаба, оккупанты ведут активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

"На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений", – добавили в Генштабе.

За прошлые сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак российских войск.

Уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника", – говорится в сообщении.

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