Бутусов рассказал, что возле Северского Донца украинские военные угнали БМП командира оккупантов. Фото

Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя", – написал он и опубликовал фото.

Также Бутусов анонсировал репортаж с "распаковкой БМП". Где именно военные нашли БМП оккупантов, он не уточнил.

Cкриншот: Юрій Бутусов / Facebook