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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов рассказал, что возле Северского Донца украинские военные угнали БМП командира оккупантов. Фото

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Бутусов анонсировал "распаковку" угнанного БМП
Бутусов анонсировал "распаковку" угнанного БМП
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Украинские военнослужащие заметили и угнали боевую машину пехоты командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ капитана Дмитрия Фурдуя.

Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook. 

"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя", – написал он и опубликовал фото.

Также Бутусов анонсировал репортаж с "распаковкой БМП". Где именно военные нашли БМП оккупантов, он не уточнил. 

Cкриншот: Юрій Бутусов / Facebook
Cкриншот: Юрій Бутусов / Facebook

Контекст:

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец в районе Кременной и Белогоровки. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Оккупанты снова пытаются навести понтонную переправу через Северский Донец, теперь в районе населенного пункта Яремовка, сообщил 20 мая Гештаб ВСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юрий Бутусов, Северский Донец, ВСУ, БМП, военнослужащий
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