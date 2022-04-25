Двигалась по засеянному полю. Украинские военные уничтожили БМП оккупантов

По информации военных, машина оккупантов выехала из лесопосадки и по засеянному полю двигалась к грунтовой дороге.

"Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно по следам от гусеничных траков. Впрочем, маневры продолжались недолго – через несколько секунд им положил конец меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса. В БМП сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и отбросило на 10 метров, весь экипаж погиб", – отметили в посте.

128-я горно-штурмовая бригада за пять дней уничтожила два российских танка Т-72, один БТР и одну БМП.

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