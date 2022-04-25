В результате ракетного удара оккупантов по Винницкой области погибли не менее пяти человек, 18 ранены – прокуратура

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

"По указанному факту следователями управления СБУ в Винницкой области начаты уголовные производства согласно ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям), – говорится в сообщении. – В результате вражеского обстрела предварительно пять человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется".

О наличии погибших и раненых в результате ракетного удара оккупантов по Жмеринке и Козятину сообщал глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

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