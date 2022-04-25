В результате ракетного удара оккупантов по Винницкой области погибли не менее пяти человек, 18 ранены – прокуратура

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
"По указанному факту следователями управления СБУ в Винницкой области начаты уголовные производства согласно ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям), – говорится в сообщении. – В результате вражеского обстрела предварительно пять человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется".
О наличии погибших и раненых в результате ракетного удара оккупантов по Жмеринке и Козятину сообщал глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 25 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей. Кроме того, российские военные обстреляли Коростень (Житомирская область) и Умань (Черкасская область).
В двух населенных пунктах Золочевского района начались пожары, отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что россияне обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное.
По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, три ракеты оккупантов попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе. "Жертв нет, один работник имеет легкое повреждение", – сообщил чиновник.
В "Укрзалізниці" отметили, что в течение часа 25 апреля оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, что стало причиной задержки 19 пассажирских поездов.