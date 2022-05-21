В Харьковской области нашли захоронение шести военных РФ. Среди них – подполковник

В полицию поступили сообщения, что в Золочевском районе найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов.

"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы убирать убитых. Всего было найдено шесть трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С.", – сообщил Болвинов.

Местные жители рассказали, что сами похоронили российских военных, "потому что это по-православному".