В Харьковской области нашли захоронение шести военных РФ. Среди них – подполковник

В полицию поступили сообщения, что в Золочевском районе найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов.
"Нам пришлось выкопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы убирать убитых. Всего было найдено шесть трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С.", – сообщил Болвинов.
Местные жители рассказали, что сами похоронили российских военных, "потому что это по-православному".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.