Оккупаты планируют усилить группировку на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

"На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на удержании занятых рубежей", – сообщили в Генштабе

Оккупанты наносили авиаудары по населенному пункту Циркуны.

"В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.