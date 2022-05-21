Российские оккупанты разрушили в Лозовой дворец культуры. Фоторепортаж
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook
Так дворец культуры выглядел до удара. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook
20 мая в результате ракетного удара по Лозовой
Харьковской области произошли частичное обрушение и пожар в местном дворце культуры, сообщил
пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации ГСЧС, пострадало семь человек, в том числе 11-летняя девочка
. Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов отметил
, что пострадало восемь человек, но в больницу обратилось семеро. Все пострадавшие находились рядом со зданием, у них осколочные ранения. "Нет никаких сомнений, что оккупанты целили непосредственно в дом культуры. Недавно отреставрированный, был одним из крупнейших в Харьковской области – большой зал здания рассчитан на 1078 мест", – написал глава ОВА в Telegram.