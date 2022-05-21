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Российские оккупанты разрушили в Лозовой дворец культуры. Фоторепортаж

Сегодня 00.14
20 мая в результате ракетного удара по Лозовой Харьковской области произошли частичное обрушение и пожар в местном дворце культуры, сообщил пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации ГСЧС, пострадало семь человек, в том числе 11-летняя девочка. Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов отметил, что пострадало восемь человек, но в больницу обратилось семеро. Все пострадавшие находились рядом со зданием, у них осколочные ранения. "Нет никаких сомнений, что оккупанты целили непосредственно в дом культуры. Недавно отреставрированный, был одним из крупнейших в Харьковской области – большой зал здания рассчитан на 1078 мест", – написал глава ОВА в Telegram.
Теги: ГСЧС, Харьковская область, пострадавшие, Лозовая, ракета, Олег Синегубов, российские оккупанты
 

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