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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали храм в Донецкой области, где прятались монахи и церковнослужители

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Правоохранители уговорили богослужителей выехать в более безопасное место
Правоохранители уговорили богослужителей выехать в более безопасное место
Скриншот: МВС України / Facebook

Российские оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области, в подвале которого жили и укрывались примерно 100 служителей церкви. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место.

"Также спасли жизнь пятерым людям с инвалидностью – жителям села, которые не смогли выбраться самостоятельно", – добавили в МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/2106874589476968/

Контекст:

С середины апреля российские оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Донецкая область, война, церковь, обстрелы, война России против Украины
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