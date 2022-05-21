Оккупанты атаковали храм в Донецкой области, где прятались монахи и церковнослужители

"Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.
Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место.
"Также спасли жизнь пятерым людям с инвалидностью – жителям села, которые не смогли выбраться самостоятельно", – добавили в МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля российские оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.