Оккупанты атаковали храм в Донецкой области, где прятались монахи и церковнослужители

"Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", – говорится в сообщении.

Полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место.

"Также спасли жизнь пятерым людям с инвалидностью – жителям села, которые не смогли выбраться самостоятельно", – добавили в МВД.

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