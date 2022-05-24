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ВОЙНА В УКРАИНЕ

24 мая на Донбассе отбиты девять атак оккупантов, на шести локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

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Гайдай отметил, что в Луганской области ВСУ отбиваются по всем направлениям
Гайдай отметил, что в Луганской области ВСУ отбиваются по всем направлениям
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

24 мая по состоянию на 21.00 российские оккупанты в шести местах продолжают атаковать Вооруженные силы Украины на Донбассе. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, во вторник на Донбассе были уничтожены три вражеских танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль, один военный автомобиль, один оперативно-тактический БПЛА ZALA и шесть беспилотников типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/377266934428623

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в регионе россияне наступают "по всем направлениям одновременно".

"Атакуют северодонецкое направление, в Горской общине – со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной – со стороны Камышевахи, и нашу луганскую "чернобаевку" – Белогоровку. Трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается. Там "работают" вражеские ДРГ", – написал Гайдай.

По его словам, оккупанты стянули в регион "безумное количество бойцов и техники, на оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая группировка Объединенных сил отбила 16 атак противника23 мая – 11 атак, 21 мая – девять.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

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