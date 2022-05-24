24 мая на Донбассе отбиты девять атак оккупантов, на шести локациях бои продолжаются – штаб Объединенных сил

Гайдай отметил, что в Луганской области ВСУ отбиваются по всем направлениям Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня девять атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, во вторник на Донбассе были уничтожены три вражеских танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль, один военный автомобиль, один оперативно-тактический БПЛА ZALA и шесть беспилотников типа "Орлан-10".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что в регионе россияне наступают "по всем направлениям одновременно".

"Атакуют северодонецкое направление, в Горской общине – со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной – со стороны Камышевахи, и нашу луганскую "чернобаевку" – Белогоровку. Трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается. Там "работают" вражеские ДРГ", – написал Гайдай.

По его словам, оккупанты стянули в регион "безумное количество бойцов и техники, на оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая группировка Объединенных сил отбила 16 атак противника, 23 мая – 11 атак, 21 мая – девять.