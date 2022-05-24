У российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у украинской армии – Зеленский

"Мы боремся против такого большого по размеру государства и огромной по размеру армии. У них в 20 раз больше техники. В 20 раз! Сейчас на Донбассе 1 к 20! Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ! 1 к 20!" – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что не хочет гибели сотен тысяч людей, поэтому постоянно просит у стран Запада оружие.

"Я считаю, что мы будем давить, насколько это возможно, если у нас будет соответствующее оружие. И это не какое-то эфемерное понятие или просто такая идея – давайте постоянно говорить об оружии. Нет. Нам нужно мощное оружие, которое даст возможность не терять столько людей. Потому что в современной войне борются люди против техники... Нам не хватает техники", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что особенно Украина нуждается в технике, "которая может бороться на большие расстояния".

"На сегодня мы неплохо работаем на харьковском направлении, мы разблокировали этот регион и отбили там наши города. Но я уже месяц повторяю всем нашим партнерам: "Самая кровавая ситуация – на Донбассе, мы теряем много людей. У вас есть все, чтобы сохранить этих людей. Просто услышьте!" – пересказал он свои разговоры с западными лидерами.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова давить на Россию до того момента, пока та поймет, что другого выхода, кроме как закончить войну, нет.