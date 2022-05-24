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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у украинской армии – Зеленский

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По словам Зеленского, силы оккупантов на Донбассе в техническом плане существенно преобладают
По словам Зеленского, силы оккупантов на Донбассе в техническом плане существенно преобладают
Фото: EPA

На Донбассе у российских оккупационных войск в 20 раз больше техники, чем у украинской армии. Об этом вечером 23 мая во время онлайн-выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) сообщил президент Украины Владимир Зеленский, запись мероприятия опубликована на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Мы боремся против такого большого по размеру государства и огромной по размеру армии. У них в 20 раз больше техники. В 20 раз! Сейчас на Донбассе 1 к 20! Представьте себе, какие у нас люди, какие крепкие наши воины, какой у нас народ! 1 к 20!" – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что не хочет гибели сотен тысяч людей, поэтому постоянно просит у стран Запада оружие. 

"Я считаю, что мы будем давить, насколько это возможно, если у нас будет соответствующее оружие. И это не какое-то эфемерное понятие или просто такая идея  давайте постоянно говорить об оружии. Нет. Нам нужно мощное оружие, которое даст возможность не терять столько людей. Потому что в современной войне борются люди против техники... Нам не хватает техники", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что особенно Украина нуждается в технике, "которая может бороться на большие расстояния".

"На сегодня мы неплохо работаем на харьковском направлении, мы разблокировали этот регион и отбили там наши города. Но я уже месяц повторяю всем нашим партнерам: "Самая кровавая ситуация – на Донбассе, мы теряем много людей. У вас есть все, чтобы сохранить этих людей. Просто услышьте!" – пересказал он свои разговоры с западными лидерами. 

Зеленский подчеркнул, что Украина готова давить на Россию до того момента, пока та поймет, что другого выхода, кроме как закончить войну, нет.  

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Контекст:

В середине апреля оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе. Он сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Донбасс, армия РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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