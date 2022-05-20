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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Действия армии РФ получат квалификацию геноцида украинского народа, и оккупанты предстанут перед правосудием

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Зеленский: На Донбассе ад, и это не преувеличение
Зеленский: На Донбассе ад, и это не преувеличение
Фото: president.gov.ua

Преступления, которые Россия совершает в Украине, не имеют никаких военных целей и в будущем будут квалифицированы как геноцид украинского народа, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного вечером 19 мая на YouTube-канале Офиса президента.

"Вооруженные силы Украины продвигаются в освобождении Харьковской области, но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая, абсолютно бессмысленная бомбардировка Северодонецка – там только за день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны", – заявил он.

Президент упомянул об ударах по Черниговской области, в частности по пгт Десна.

"Там продолжается разбор завалов, много погибших. Постоянные удары по Одесской области, по городам Центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России. Это сознательная преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

11 мая геноцидом украинского народа действия российской армии в Украине признал Сенат Чехии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, геноцид, Владимир Зеленский, война России против Украины
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