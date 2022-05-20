Зеленский: Действия армии РФ получат квалификацию геноцида украинского народа, и оккупанты предстанут перед правосудием

Зеленский: На Донбассе ад, и это не преувеличение Фото: president.gov.ua

"Вооруженные силы Украины продвигаются в освобождении Харьковской области, но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая, абсолютно бессмысленная бомбардировка Северодонецка – там только за день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны", – заявил он.

Президент упомянул об ударах по Черниговской области, в частности по пгт Десна.

"Там продолжается разбор завалов, много погибших. Постоянные удары по Одесской области, по городам Центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России. Это сознательная преступная попытка убить как можно большее количество украинцев, разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием", – сказал он.

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