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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, 250-тысячной армии для этого мало – Зеленский

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Зеленский считает, что с таким вторжением РФ, которому противостоит Украина, ни одна страна Европы не справилась бы
Зеленский считает, что с таким вторжением РФ, которому противостоит Украина, ни одна страна Европы не справилась бы
Фото: president.gov.ua

Чтобы защитить территорию Украины, нужна армия численностью не 250–260 тыс., а намного больше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая.

Президент отметил, что Россия в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию". 

"Сосредоточение [войск] было и в Крыму, и в Беларуси, и на других направлениях… Вдоль границ они сосредоточили большое количество еще годом ранее. Я думаю, что сегодня с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы. Это сложно сегодня оценить, но военные и аналитики всегда говорили, что если это будет полномасштабное вторжение – Украина в принципе не готова к полномасштабной войне с РФ, потому что мы в 28 раз меньше по территории, хотя при этом страна большая. И когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы вокруг Киева. Тебе нужно смотреть и обеспечить ПВО, танки, технику, БМП, самое главное – профессиональных кадровых военных", – сказал он. 

Президент напомнил, что в начале года подписал указ об увеличении численности армии на 100 тыс. 

"[Чтобы защищать] такую территорию, нам, по нашим цифрам, нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс. [...] Даже плюс 100 тыс. не могли их остановить. Сегодня это 700 тыс. Вы видите результат работы 700 тыс. воюющих людей. 700 тыс. Но это в момент войны", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией". 

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война, мобилизация, вторжение, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, войска
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