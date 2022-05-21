Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, 250-тысячной армии для этого мало – Зеленский

Президент отметил, что Россия в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".

"Сосредоточение [войск] было и в Крыму, и в Беларуси, и на других направлениях… Вдоль границ они сосредоточили большое количество еще годом ранее. Я думаю, что сегодня с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы. Это сложно сегодня оценить, но военные и аналитики всегда говорили, что если это будет полномасштабное вторжение – Украина в принципе не готова к полномасштабной войне с РФ, потому что мы в 28 раз меньше по территории, хотя при этом страна большая. И когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы вокруг Киева. Тебе нужно смотреть и обеспечить ПВО, танки, технику, БМП, самое главное – профессиональных кадровых военных", – сказал он.

Президент напомнил, что в начале года подписал указ об увеличении численности армии на 100 тыс.

"[Чтобы защищать] такую территорию, нам, по нашим цифрам, нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс. [...] Даже плюс 100 тыс. не могли их остановить. Сегодня это 700 тыс. Вы видите результат работы 700 тыс. воюющих людей. 700 тыс. Но это в момент войны", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)