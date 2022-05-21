"Дьявол в деталях". В Украине видели, что будет вторжение, но объема и наглости никто не понимал до конца – Зеленский

Зеленский: Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было. Гибридный "артобстрел" начался еще осенью Фото: president.gov.ua

"Мы жили в войне, было много атак (я имею ввиду кибератаки)... Давление было задолго до широкомасштабного вторжения России в Украину. Мы понимали, что происходит подготовка, та или иная. Но объем, наглость того, результат чего мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси скорее всего пойдут танки. А другое дело – что Россия пойдет на тебя через Беларусь. Другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты", – сказал Зеленский.

По его словам, Украину предупреждали, что со стороны Беларуси может начаться наступление.

"Но разница большая – ты воюешь с кем: с теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые проходят Беларусь и идут в Украину или ты воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца никто не знал, что происходит. Это все неправда. Какие бы вам или нам разведки или разведки не говорили, деталей никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разных разведок, разных государств, наших партнеров – была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было. Ничего большего не оказалось, чем то, что нам говорили", – продолжил президент.

Он сказал, что о том, как шла подготовка "можно говорить часами". По словам президента, он знал о вероятном вторжении в начала осени.

"Я бы начал разговор об этом наступлении с октября. То, как мы готовились, что происходило, какие были шаги экономические, финансовые, кибер-, блокирование, дефицит бензина, сокращение объема энергоносителей... Я бы начал с сентября-ноября. Хотя справедливо начинать с 2014-го года, но полномасштабное вторжение – я считаю, что все это такой гибридный "артобстрел". Он начался еще осенью", – добавил Зеленский.

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