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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дьявол в деталях". В Украине видели, что будет вторжение, но объема и наглости никто не понимал до конца – Зеленский

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Зеленский: Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было. Гибридный "артобстрел" начался еще осенью
Зеленский: Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было. Гибридный "артобстрел" начался еще осенью
Фото: president.gov.ua

Деталей российского вторжения в Украину никто не знал до начала вторжения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая, отвечая на вопрос о предупреждениях западной разведки о предстоящем вторжении.

"Мы жили в войне, было много атак (я имею ввиду кибератаки)... Давление было задолго до широкомасштабного вторжения России в Украину. Мы понимали, что происходит подготовка, та или иная. Но объем, наглость того, результат чего мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси скорее всего пойдут танки. А другое дело – что Россия пойдет на тебя через Беларусь. Другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты", – сказал Зеленский. 

По его словам, Украину предупреждали, что со стороны Беларуси может начаться наступление. 

"Но разница большая – ты воюешь с кем: с теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые проходят Беларусь и идут в Украину или ты воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца никто не знал, что происходит. Это все неправда. Какие бы вам или нам разведки или разведки не говорили, деталей никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разных разведок, разных государств, наших партнеров – была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было. Ничего большего не оказалось, чем то, что нам говорили", – продолжил президент. 

Он сказал, что о том, как шла подготовка "можно говорить часами". По словам президента, он знал о вероятном вторжении в начала осени. 

"Я бы начал разговор об этом наступлении с октября. То, как мы готовились, что происходило, какие были шаги экономические, финансовые, кибер-, блокирование, дефицит бензина, сокращение объема энергоносителей... Я бы начал с сентября-ноября. Хотя справедливо начинать с 2014-го года, но полномасштабное вторжение – я считаю, что все это такой гибридный "артобстрел". Он начался еще осенью", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией". 

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, бензин, дефицит, вторжение, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, кибератака, блокирование, давление
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