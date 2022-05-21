  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи

Интервью было посвящено третьей годовщине со дня инаугурации Владимира Зеленского.

Зеленская объяснила, почему не хотела, чтобы муж баллотировался в президенты.

"Как любая женщина, я понимала что нас, нашу семью ждут большие испытания, с которыми нам нужно будет бороться и жить. Как любому человеку, который хочет покоя, мне этого не хотелось. Но также я знала, что с любым испытаниями он справится", – отметила Зеленская.

Она добавила, что три года назад никто не знал, что страну ждет "самое большое испытание" – война.

"Не могу сказать, что что-то сильно [в нашей семье] изменилось с началом войны. Он как был надежным мужем и человеком, так им и остался. Его настрой не изменился. Никто у меня мужа не заберет, даже война", – сказала она.

Жена украинского президента отметила, что их семья оказалась разъединенной.

"Да, он живет на работе. мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону. И я вам также благодарна за эту возможность [увидеться], потому что мы сейчас проводим время вместе. Свидание в эфире. Это такой отличный повод попить вместе чаю. Мы держимся. Все хорошо. В нашей семье по-прежнему лад. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах", – отметила она.

Зеленская призналась, что они с мужем по телефону друг другу рассказывают, кто что ел на ужин.

"Как и все, мы ждем, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разъединены сейчас, которые ждут своих родных, близких, которые хотят снова быть вместе", – сказала Зеленская.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube

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