"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке

Зеленская: Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем Фото: ЕРА

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации", – отметила первая леди.

Она подчеркнула, что впервые это определение стало таким личным и острым.

"Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!" – написала она.

Пост Зеленская сопроводила собственным снимком в вышиванке сизо-синего и белого цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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