  Дочь владельца АТБ Буткевич: Сотрудники не бросили свои места. Сирена заканчивалась – выходили из подвалов и раскладывали товар. Я обалдевала

Буткевич: Я не знаю, сколько магазинов "АТБ" сейчас работает. Каждый час что-то происходит Фото: Анна Буткевич / Facebook

По словам Буткевич, подсчитать убытки пока невозможно, поскольку война еще не закончилась.

"Пока нет остановки, чтобы мы стали и посчитали. Я не знаю, сколько магазинов АТБ сейчас работает. Каждый час что-то происходит: ракета попадает в магазин, мародеры разбивают магазины, выносят продукты оттуда", – рассказала она.

Буткевич отметила, что до войны в Украине работали 1300 магазинов. Как только появлялась возможность, отметила она, разрушенные магазины восстанавливались и сотрудники выходили на работу. Буткевич рассказала, что до начала войны в штате АТБ было 74 тыс. сотрудников.

"Это невероятная способность наших людей с большой душой. Эти люди не бросили свою работу, не убежали, не испугались. Я безумно благодарна. Это показатель... Когда сирены вдруг неожиданно, попадает ракета в магазин, сотрудники прячутся в подвалах с детьми. Сирена заканчивается – люди выходят и раскладывают товар на полки. Я клянусь, я обалдевала. У меня каждый раз текли слезы, была истерика", – призналась она.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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