"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото

Путина он показал в образе мальчика с игрушечным танком, которого за руку ведет Смерть с косой.

"Ждет вся планета Земля", – отметила подписчица Инна Подмазко.

"Хорошая визуализация", – написал Сергей Саратов.

"Вовка с телочкой", – заявил Бабусин Кот.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алеша Ступин – проект российского художника и писателя Игоря Поночевного. По легенде. Как объяснил Поночевный, Ступин "родился" в 2014 году после аннексии Россией Крым.

Поночевный работал в юридическом отделе одного из российских банков, но в 2014-м эмигрировал в США.

Путин родился 7 октября 1952 года. Он был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.