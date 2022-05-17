Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ

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Сумская: Я счастлива просто видеть это и вдохновляться&hellip; Господи, спасибо тебе
Сумская:  Я счастлива просто видеть это и вдохновляться… Господи, спасибо тебе
Фото: olgasumska / Instagram

55-летняя украинская актриса Ольга Сумская 16 мая в Facebook опубликовала собственное фото на фоне куста сирени, а также снимки цветущих яблони, каштана и одуванчиков.

"Каждый цветочек, каждое дерево такое дорогое и милое сердцу… Прикасаюсь к нежным лепесткам цветущей яблони, сирени, одуванчика, каштана и думаю о том, что я счастлива просто видеть это и вдохновляться… Господи, спасибо тебе", – написала она.

Сумская сопроводила пост хештегом #красадлязсу. Это флешмоб, в рамках которого женщины публикуют свои красивые снимки, чтобы вдохновить бойцов ВСУ.

https://www.facebook.com/osumska/posts/5145402698874105

Контекст:

Флешмоб "Краса для ЗСУ" объявила для украинок телеведущая Леся Никитюк, призвав их публиковать в сети свои удачные фото для поддержки "морального и мужского духа" украинских защитников.

После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и коллегой Виталием Борисюком и их дочерью Анной Борисюк. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств"

Теги: Украина, флешмоб, ВСУ, Ольга Сумская, женщины, актриса, Леся Никитюк, фото, хештег, каштаны, макияж, сирень, одуванчики
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