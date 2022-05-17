"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ

"Каждый цветочек, каждое дерево такое дорогое и милое сердцу… Прикасаюсь к нежным лепесткам цветущей яблони, сирени, одуванчика, каштана и думаю о том, что я счастлива просто видеть это и вдохновляться… Господи, спасибо тебе", – написала она.
Сумская сопроводила пост хештегом #красадлязсу. Это флешмоб, в рамках которого женщины публикуют свои красивые снимки, чтобы вдохновить бойцов ВСУ.
Флешмоб "Краса для ЗСУ" объявила для украинок телеведущая Леся Никитюк, призвав их публиковать в сети свои удачные фото для поддержки "морального и мужского духа" украинских защитников.
После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и коллегой Виталием Борисюком и их дочерью Анной Борисюк. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".