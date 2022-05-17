"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ

Сумская: Я счастлива просто видеть это и вдохновляться… Господи, спасибо тебе Фото: olgasumska / Instagram

"Каждый цветочек, каждое дерево такое дорогое и милое сердцу… Прикасаюсь к нежным лепесткам цветущей яблони, сирени, одуванчика, каштана и думаю о том, что я счастлива просто видеть это и вдохновляться… Господи, спасибо тебе", – написала она.

Сумская сопроводила пост хештегом #красадлязсу. Это флешмоб, в рамках которого женщины публикуют свои красивые снимки, чтобы вдохновить бойцов ВСУ.