Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото

Аршавина проходила мимо детской площадки, общаясь, очевидно, со своей дочерью Есенией. Лицо девочки на фото не показано.

Экс-жена футболиста, страдающая от аутоиммунного некроза, лишившего ее носа, вышла в джинсовой куртке и спортивных штанах. Лицо она частично прикрыла длинной челкой.

Контекст:

Аутоиммунный некроз обезобразил лицо Аршавиной: у нее разрушены нос и челюсть.

Алиса и Андрей Аршавины развелись в 2019 году после трех лет брака. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения. У женщины есть также двое детей от предыдущих отношений.

В январе 2021 года Алиса Аршавина в интервью российскому изданию StarHit заявила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, после чего она перенесла несколько операций на голове. По словам Аршавиной, врачи тогда вырезали ей "все, что можно".

5 февраля 2021 года Аршавина впервые показала лицо, изувеченное болезнью.