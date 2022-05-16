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16 мая, 2022
 
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Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото

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Аршавина страдает от тяжелой болезни
Аршавина страдает от тяжелой болезни
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса была замечена на прогулке в Санкт-Петербурге. Ее снимки опубликовал Telegram-канал блогера Admin.Anshlak.

Аршавина проходила мимо детской площадки, общаясь, очевидно, со своей дочерью Есенией. Лицо девочки на фото не показано.

Экс-жена футболиста, страдающая от аутоиммунного некроза, лишившего ее носа, вышла в джинсовой куртке и спортивных штанах. Лицо она частично прикрыла длинной челкой.

Контекст:

Аутоиммунный некроз обезобразил лицо Аршавиной: у нее разрушены нос и челюсть. 

Алиса и Андрей Аршавины развелись в 2019 году после трех лет брака. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения. У женщины есть также двое детей от предыдущих отношений.

В январе 2021 года Алиса Аршавина в интервью российскому изданию StarHit заявила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, после чего она перенесла несколько операций на голове. По словам Аршавиной, врачи тогда вырезали ей "все, что можно".

5 февраля 2021 года Аршавина впервые показала лицо, изувеченное болезнью.

Теги: Россия, футболист, болезнь, женщины, врачи, Андрей Аршавин, операция, Алиса Аршавина
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