Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2021
 
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"В больнице, после больницы, дома". Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга Аршавина показала лицо после операции

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина перенесла несколько операций на голове после того, как у нее диагностировали аутоиммунное заболевание.

Алисе Аршавиной диагностировали аутоиммунный некроз
Алисе Аршавиной диагностировали аутоиммунный некроз
Фото: alisiaarshavina / Instagram

Страдающая аутоиммунным заболеванием экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Аршавина (Казмина) 3 февраля в Instagram опубликовала снимки, на которых ее лицо запечатлено крупным планом.

"В больнице, после больницы, дома", – подписала она публикацию, призвав не устраивать хайп.

Алиса Аршавина – вторая супруга футболиста. Они поженились в 2016 году. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есения. Аршавины развелись в 2019 году.

В январе 2021 года Алиса Аршавина в интервью российскому изданию StarHit заявила, что у нее диагностировали аутоиммунный некроз, после чего она перенесла несколько операций на голове. По словам Аршавиной, врачи тогда вырезали ей "все, что можно". Экс-жена футболиста призналась, что верит в лучшее, но положительной динамики не наблюдается.

Теги: футбол, Андрей Аршавин, Алиса Аршавина
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