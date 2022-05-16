"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону

"Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после нашей победы!" – заявил он.
Бабкин отметил, что смысл жизни – в том, чтобы быть нужным и полезным.
"Слепой Бабкин не принесет стране пользы", – так сказала мне [моя жена] Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в тероборону. Полностью забыв о своих операциях. Она ведь права... Я могу воевать на своем фронте, со своим оружием", – написал музыкант.
Он поблагодарил поклонников, посетивших его концерты в Берлине, Гамбурге, Саарбрюкене, Нюрнберге, Тбилиси. Певец рассказал, что ему удалось заработать в рамках концертных программ "Доброго вечора, ми з України" более 3 млн грн, которые он отправил на поддержку Родины.
Бабкин добавил, что еще даст концерты в Вильнюсе, Риге, Таллинне, Праге, восьми городах США.
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Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкина от предыдущих отношений.
После начала войны Бабкин с семьей уехал в Германию.
24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.