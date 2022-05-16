"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону

Снежана и Сергей Бабкины оформили отношения в 2009 году Фото: snezhana_babkina / Instagram

"Таких концертов, как сейчас, никогда не было в моей жизни до 24 февраля. И никогда больше не будет после нашей победы!" – заявил он.

Бабкин отметил, что смысл жизни – в том, чтобы быть нужным и полезным.

"Слепой Бабкин не принесет стране пользы", – так сказала мне [моя жена] Снежа, когда я рвался взять оружие и уйти в тероборону. Полностью забыв о своих операциях. Она ведь права... Я могу воевать на своем фронте, со своим оружием", – написал музыкант.

Он поблагодарил поклонников, посетивших его концерты в Берлине, Гамбурге, Саарбрюкене, Нюрнберге, Тбилиси. Певец рассказал, что ему удалось заработать в рамках концертных программ "Доброго вечора, ми з України" более 3 млн грн, которые он отправил на поддержку Родины.

Бабкин добавил, что еще даст концерты в Вильнюсе, Риге, Таллинне, Праге, восьми городах США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergiy Babkin.5niцца.Musician. (@babkin_official)

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