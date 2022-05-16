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16 мая, 2022
 
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"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурмака: Я приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми
Бурмака: Я приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми
Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака, которая сейчас находится в Варшаве, на своей странице в Facebook предложила провести "Евровидение 2023" в городе на границе с Польшей.

"Вдогонку по "Евровидению". Хочу разложить по полочкам свои эмоции. [...] Это просто мегапобеда Kalush. И не только музыкальная – это геополитическая победа Украины. И не надо прятать голову в песок. Искусство имеет гуманистическую цель – делать людей людьми. С добрым сердцем, с ценностями, с готовностью на поступок и с антивоенными настроениями", – отметила певица.

Бурмака описала чувства, которые испытывает Польша после того, как ее участник Ochman получил от Украины низкую оценку.

"Поляки действительно обиделись. Вернее, им было досадно, потому что они действительно отдают украинцам и Украине все сердце. И даже вчера в костеле, несмотря на то, что люди говорили о голосовании Украины, священник из Перемышля произнес трогательную проповедь о том, что война продолжается и нужна помощь ежедневно. И поляки его поддержали", – написала она.

По мнению Бурмаки, правила оценивания для профессионального жюри на самом деле запутанные.

"Места в таблице – это не баллы. Так что поставить нулевое место в принципе нереально. Голосуют 25 стран, члены жюри ставят какое-то место – с первого по 25-е, это плюсуется, среднее арифметическое – это балл. Если общая сумма поставленных мест менее 50, то страна не входит в 12. И ее баллы не принимаются в расчет, как будто действительно обнуляются, и страну просто не называют. Я думаю, что в этих тонкостях, к сожалению, не разобрались ни наше жюри, ни польские зрители, потому что никто здесь тоже ничего не понимает", – объяснила она.

Бурмака подчеркнула, что если бы она была в жюри от Украины, обязательно дала бы странам-друзьям высокие места.

"Когда идет война, дружба и поддержка важнее эстетики", – отметила певица.

По ее мнению, жюри могло обсудить вопрос оценивания участников от определенных стран заранее, так как во время конкурса переговоры между ними запрещены.

"Я вчера выступала в католическом костеле и должна была объяснять людям лицом к лицу и оправдываться за этот ноль от жюри! Только потому, что я украинка! [Вынуждена была] давать интервью и объяснения, почему так, хотя я не имею к этому никакого отношения, и это было тяжело", – призналась она.

При этом певица не поддерживает публичную травлю жюри.

"Я вчера приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми. Очень надеюсь, что извинения были приняты", – рассказала она.

Бурмака предложила провести "Евровидение" на границе с Польшей или в Перемышле, поскольку этот город имеет польскую и украинскую историю, а также первым принял украинских беженцев.

"Польский президент [Анджей Дуда] сказал, что фактически границы нет. Поляки все отдают украинцам. Меня ксендз посадил вчера возле престола, потому что я украинка! Ну и часть моего сердца всегда будет здесь. Уникальный народ – самый близкий Украине", – завершила пост Бурмака.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/10158366646176020

Контекст:

Бурмака сейчас находится в Польше, куда переехала после нападения РФ на Украину. Певица занимается волонтерской деятельностью.

Она призвала поддержать польского участника, распространив его песню в сети.

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

После выступления солист группы Олег Псюк призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь".

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

После выступления украинской группы в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

В финале "Евровидения 2022" украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла. Литва по итогам голосования украинских зрителей получила 10 баллов, но от жюри – ни одного.

Эта ситуация вызвала критику многих украинцев в соцсетях. Некоторые члены жюри написали посты-пояснения, в которых подчеркнули, что оценивали выступления по музыкальным критериям и не имели права советоваться между собой, так что не могли предугадать итоговую оценку.

При этом один из членов жюри от Украины, певец Андрей Капраль объяснил, что в жюри при выставлении оценок определяют места  для участников конкурса, а не ставят баллы. Так, он, по его словам, хотел отдать Польше седьмое место из 24. Согласно данным на сайте "Евровидения", члены жюри от Украины выставили Польше 11-й, 10-й, 15-й, седьмой и 12-й ранг. Таким образом, по оценке жюри она оказалась на 11-м месте и вылетела из итогового результата, в котором учитывались только первые девять стран.

В то же время член жюри Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и "не знает ответа на вопрос, как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов".

Теги: Евровидение, Украина, музыка, конкурс, Мария Бурмака, Варшава, украинцы, голосование, певица, жюри, Kalush Orchestra
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