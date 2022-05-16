"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"

Бурмака: Я приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми Фото: Maria Burmaka / Facebook

"Вдогонку по "Евровидению". Хочу разложить по полочкам свои эмоции. [...] Это просто мегапобеда Kalush. И не только музыкальная – это геополитическая победа Украины. И не надо прятать голову в песок. Искусство имеет гуманистическую цель – делать людей людьми. С добрым сердцем, с ценностями, с готовностью на поступок и с антивоенными настроениями", – отметила певица.

Бурмака описала чувства, которые испытывает Польша после того, как ее участник Ochman получил от Украины низкую оценку.

"Поляки действительно обиделись. Вернее, им было досадно, потому что они действительно отдают украинцам и Украине все сердце. И даже вчера в костеле, несмотря на то, что люди говорили о голосовании Украины, священник из Перемышля произнес трогательную проповедь о том, что война продолжается и нужна помощь ежедневно. И поляки его поддержали", – написала она.

По мнению Бурмаки, правила оценивания для профессионального жюри на самом деле запутанные.

"Места в таблице – это не баллы. Так что поставить нулевое место в принципе нереально. Голосуют 25 стран, члены жюри ставят какое-то место – с первого по 25-е, это плюсуется, среднее арифметическое – это балл. Если общая сумма поставленных мест менее 50, то страна не входит в 12. И ее баллы не принимаются в расчет, как будто действительно обнуляются, и страну просто не называют. Я думаю, что в этих тонкостях, к сожалению, не разобрались ни наше жюри, ни польские зрители, потому что никто здесь тоже ничего не понимает", – объяснила она.

Бурмака подчеркнула, что если бы она была в жюри от Украины, обязательно дала бы странам-друзьям высокие места.

"Когда идет война, дружба и поддержка важнее эстетики", – отметила певица.

По ее мнению, жюри могло обсудить вопрос оценивания участников от определенных стран заранее, так как во время конкурса переговоры между ними запрещены.

"Я вчера выступала в католическом костеле и должна была объяснять людям лицом к лицу и оправдываться за этот ноль от жюри! Только потому, что я украинка! [Вынуждена была] давать интервью и объяснения, почему так, хотя я не имею к этому никакого отношения, и это было тяжело", – призналась она.

При этом певица не поддерживает публичную травлю жюри.

"Я вчера приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми. Очень надеюсь, что извинения были приняты", – рассказала она.

Бурмака предложила провести "Евровидение" на границе с Польшей или в Перемышле, поскольку этот город имеет польскую и украинскую историю, а также первым принял украинских беженцев.

"Польский президент [Анджей Дуда] сказал, что фактически границы нет. Поляки все отдают украинцам. Меня ксендз посадил вчера возле престола, потому что я украинка! Ну и часть моего сердца всегда будет здесь. Уникальный народ – самый близкий Украине", – завершила пост Бурмака.