"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри

"Я была в национальном жюри "Евровидения" в 2016 году. Тогда победила Джамала. Мы тогда, не сговариваясь, поставили певцу из РФ самый низкий балл. Так вот я о чем. Поляк был классный и песня была хорошая. Давайте все распространим ее. Потому что то, что делает Польша для Украины, – это гуманитарный подвиг всего народа. Это как призыв Kalush Orchestra спасти "Азовсталь"! Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого", – написала она.

Контекст:

Бурмака сейчас находится в Польше, куда переехала после нападения РФ на Украину. Певица занимается волонтерской деятельностью.

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

После выступления солист группы Олег Псюк призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь".

Европейский вещательный союз считает, что обращение Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

После выступления украинской группы в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

В финале "Евровидения 2022" украинское жюри самый высокий балл поставило представителю Великобритании Сэму Райдеру (песня Space Man). По результатам зрительского голосования 12 баллов получил представитель Польши Ochman (песня River). При этом жюри не дало польскому участнику ни одного балла. Литва по итогам голосования украинских зрителей получила 10 баллов, но от жюри – ни одного.

Эта ситуация вызвала критику многих украинцев в соцсетях. Некоторые члены жюри написали посты-пояснения, в которых подчеркнули, что оценивали выступления по музыкальным критериям и не имели права советоваться между собой, так что не могли предугадать итоговую оценку.

При этом один из членов жюри от Украины, певец Андрей Капраль объяснил, что в жюри при выставлении оценок определяют места участникам конкурса, а не ставят баллы. Так, он, по его словам, хотел отдать Польше седьмое место из 24. Согласно данным на сайте "Евровидения", члены жюри от Украины выставили Польше 11-й, 10-й, 15-й, седьмой и 12-й ранг. Таким образом, по оценке жюри, она оказалась на 11-м месте и вылетела из итогового результата, в котором учитывались только первые девять стран.

В то же время член жюри Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и "не знает ответа на вопрос, как так вышло, что для Польши вышло 0 баллов".