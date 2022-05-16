"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео

"Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", – написала она.
В ролике Билобров снялась в объятиях Псюка и вместе с группой Kalush Orchestra, а также показала, как радуется их победе в зале.
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14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.