"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео

Билобров сказала Псюку, что гордится им Фото: bilobrov_oleksandra / Instagram

"Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", – написала она.

В ролике Билобров снялась в объятиях Псюка и вместе с группой Kalush Orchestra, а также показала, как радуется их победе в зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilobrov Oleksandra (@bilobrov_oleksandra)