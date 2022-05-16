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16 мая, 2022
 
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"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео

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Билобров сказала Псюку, что гордится им
Билобров сказала Псюку, что гордится им
Фото: bilobrov_oleksandra / Instagram

Возлюбленная лидера украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров на своей странице в Instagram опубликовала подборку фото и видео, снятых во время финала международного песенного конкурса "Евровидение 2022".

"Эмоции переполняют. Так трудно подобрать слова… До сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег, я очень горжусь тобой", – написала она.

В ролике Билобров снялась в объятиях Псюка и вместе с группой Kalush Orchestra, а также показала, как радуется их победе в зале.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

Теги: Евровидение, Украина, конкурс, украинцы, девушка, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Олег Псюк
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