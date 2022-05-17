Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ

Как пишет издание, журналисты встретили Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина во время прогулки.
Пугачева якобы намекнула, что может приехать в РФ осенью, поскольку ее младшие дети Лиза и Гарри должны продолжать учебу там.
"Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", – передали слова певицы.
Галкин, как пишет издание, не стал что-либо добавлять к ответу жены – промолчал.
Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.
У Пугачевой и Галкина двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой есть 50-летняя дочь от литовского артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса – певица Кристина Орбакайте.