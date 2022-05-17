Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ

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Пугачева может вернуться в РФ с детьми СМИ
Пугачева может вернуться в РФ с детьми – СМИ
Фото: alla_orfey / Instagram

73-летняя российская певица Алла Пугачева, уехавшая из РФ в Израиль, коротко ответила на вопрос о возвращении в Россию. Об этом 16 мая сообщило издание "Известия".

Как пишет издание, журналисты встретили Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина во время прогулки.

Пугачева якобы намекнула, что может приехать в РФ осенью, поскольку ее младшие дети Лиза и Гарри должны продолжать учебу там.

"Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", – передали слова певицы.

Галкин, как пишет издание, не стал что-либо добавлять к ответу жены – промолчал.

Контекст:

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

У Пугачевой и Галкина двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой есть 50-летняя дочь от литовского артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса – певица Кристина Орбакайте.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, дети, каникулы, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, Гарри Галкин, мать, шоумен
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