Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ

Пугачева может вернуться в РФ с детьми – СМИ Фото: alla_orfey / Instagram

Как пишет издание, журналисты встретили Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина во время прогулки.

Пугачева якобы намекнула, что может приехать в РФ осенью, поскольку ее младшие дети Лиза и Гарри должны продолжать учебу там.

"Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", – передали слова певицы.

Галкин, как пишет издание, не стал что-либо добавлять к ответу жены – промолчал.