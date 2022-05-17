Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
Новости

"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России

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"Би-2" не имеют возможности гастролировать в РФ из-за отказа поддерживать Путина
"Би-2" не имеют возможности гастролировать в РФ из-за отказа поддерживать Путина
Фото: Би-2/B-2 / Facebook

Российская телеведущая Ксения Собчак на своем аккаунте "Кровавая барыня" в Telegram 16 мая рассказала, что в РФ отменяют концерты белорусской и российской рок-группы "Би-2".

"Расскажу, какая сейчас ситуация у “Би-2”. Если коротко: их прогибают, они не прогибаются. Группу конкретно шантажируют во всех городах: либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях (как это попытались провернуть в Омске, в результате чего концерт был отменен), либо никаких выступлений не будет. Лева и Шура от такого компромисса отказываются", – отметила Собчак.

Она добавила, что планируются концерты коллектива в Питере и Астрахани, но вряд ли им дадут выступить. Уже отменили концерты в Казани, Уфе, Пензе.

28 апреля Telegram-канал "Осторожно, новости!" сообщал, что "Би-2" отменила концерт в Омске прямо перед его началом.

Причиной отмены стало нежелание коллектива выступать на фоне плаката "Za президента" [в поддержку президента РФ Владимира Путина]. Представитель группы объявила зрителям, что деньги за купленные билеты будут им возвращены.

Музыканты заявили, что прилетели в город за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако его им не дали провести. Об этом собравшимся у входа в СК “Красная звезда” сообщила представитель группы. Деньги зрителям пообещали вернуть в ближайшее время.

Telegram-канал "Осторожно, новости!" процитировал пост из соцсетей "Би-2", находящихся в ограниченном доступе, в которых музыканты заявили, что “эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели”.

"Би-2" в Facebook 29 апреля отмечали, что их выступления "не связаны с политикой". ни не стали открыто говорить о том, что на сцене размещали пропагандистский плакат. 

"Перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия. К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение", – так музыканты описали одну из причин отмены концерта.

https://www.facebook.com/b2band/posts/544737487013768

Контекст:

Би-2  была образована в 1988 году в Бобруйске. Основатели – Шура (Александр Уман)  и Лева (Егор Бортник).

В дискографии коллектива десять студийных альбомов.

Теги: Россия, Ксения Собчак, музыка, концерт, российская пропаганда, политика, соцсети, телеведущая, президент, Би-2, музыкант
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