Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка

"Не может такого быть в военное время! Артист – это человек, который представляет собой то или иное государство", – сказала она.
Приходько подчеркнула, что только сейчас некоторые исполнители начали говорить: "Ну, мы не будет ездить в Российскую Федерацию". По мнению певицы, сейчас таким людям нельзя давать возможности выступать в Украине.
"Они неоднократно предавали свою страну, своим примером они будут показывать, как это можно сделать, а тебя потом будут прощать за это. Это очень большие ошибки!" – заявила она.
Отдельно Приходько прокомментировала позицию строившей карьеру в РФ певицы Loboda, которая после начала войны начала помогать Украине.
"Она этого не делала в 2015-м, 2016-м году, потому что попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь она понимает, что России как таковой нет в плане шоу-бизнеса, она умерла. И Loboda понимает – тут надо вспомнить, что она же украинка… Я думаю, что украинцы не будут ее прощать. Я лично за себя отвечу: я бы не прощала!" – заявила Приходько.
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.
В конце марта стало известно, что Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.