Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка

"Не может такого быть в военное время! Артист – это человек, который представляет собой то или иное государство", – сказала она.

Приходько подчеркнула, что только сейчас некоторые исполнители начали говорить: "Ну, мы не будет ездить в Российскую Федерацию". По мнению певицы, сейчас таким людям нельзя давать возможности выступать в Украине.

"Они неоднократно предавали свою страну, своим примером они будут показывать, как это можно сделать, а тебя потом будут прощать за это. Это очень большие ошибки!" – заявила она.

Отдельно Приходько прокомментировала позицию строившей карьеру в РФ певицы Loboda, которая после начала войны начала помогать Украине.

"Она этого не делала в 2015-м, 2016-м году, потому что попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь она понимает, что России как таковой нет в плане шоу-бизнеса, она умерла. И Loboda понимает – тут надо вспомнить, что она же украинка… Я думаю, что украинцы не будут ее прощать. Я лично за себя отвечу: я бы не прощала!" – заявила Приходько.