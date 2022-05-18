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18 мая, 2022
 
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"Когда цветут яблони на руинах домов, это какой-то ужасный диссонанс". Осадчая показала весенний Киев

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Осадчая: В этом году весна по-особому яркая и цветущая
Осадчая: В этом году весна по-особому яркая и цветущая
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 17 мая на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, снятых во время прогулки по весеннему Киеву.

Телеведущая показала собственное селфи, а также цветущие деревья.

"В этом году весна по-особому яркая и цветущая, будто пытается утешить нас, показать, что природа восстанавливается, что ветви становятся красивыми кустами, что так и наша Украина восстановится и расцветет. Когда цветут яблони на руинах домов, это какой-то ужасный диссонанс. И я каждый раз ловлю себя на мысли, что война и цветущая природа – диссонанс, но природа умеет жить вопреки всему…" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая Осадчая сообщила, что вернулась в Киев. Ведущая не сообщала, где находилась до этого. 

После нападения РФ на Украину Осадая организовала проект, участники которого помогают украинцам найти своих близких во время войны. 

Теги: Киев, Украина, война, украинцы, телеведущая, Катя Осадчая, селфи, деревья, природа
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