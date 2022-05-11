Осадчая показала объятия с мужем в Киеве

"Не расставаться никогда", – подписала снимок Осадчая, отметив, что фото было сделано в Киеве.

6 мая ведущая рассказала, что они с мужем во время войны не могут видеться каждый день.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью.