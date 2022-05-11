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11 мая, 2022
 
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Осадчая показала объятия с мужем в Киеве

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Осадчая: Не расставаться никогда
Осадчая: Не расставаться никогда
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 11 мая в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.

"Не расставаться никогда", – подписала снимок Осадчая, отметив, что фото было сделано в Киеве. 

6 мая ведущая рассказала, что они с мужем во время войны не могут видеться каждый день

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью.

Теги: Киев, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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