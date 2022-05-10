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10 мая, 2022
 
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Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды

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Осадчая: 17 лет назад мы впервые вышли в эфир
Осадчая: 17 лет назад мы впервые вышли в эфир
Фото: Світське життя / Facebook

Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая 10 мая в Facebook сообщила, что после победы Украины над российскими оккупантами героями передачи будут новые герои – люди, которые "сейчас прилагают невероятные усилия в борьбе за независимость" Украины.

"17 лет назад мы впервые вышли в эфир. За это время в стране было немало потрясений – две революции, пандемия и война. Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды, новые герои, которые сейчас прилагают невероятные усилия в борьбе за нашу независимость", – написала она.

Ведущая отметила, что во время войны большая часть команды занимается благотворительностью, в том числе помогая разыскивать пропавших людей.

https://www.facebook.com/katya.osadcha/posts/5255214897870895

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Программа "Світське життя" впервые вышла на экраны в 2005 году. С 2008 года проект выходит на канале "1+1". Осадчая является бессменной ведущей этой передачи. Героями проекта были звезды украинского и зарубежного шоу-бизнеса, политики и спортсмены. 

После нападения РФ на Украину съемки проекта приостановлены. 

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая
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