Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды

"17 лет назад мы впервые вышли в эфир. За это время в стране было немало потрясений – две революции, пандемия и война. Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды, новые герои, которые сейчас прилагают невероятные усилия в борьбе за нашу независимость", – написала она.
Ведущая отметила, что во время войны большая часть команды занимается благотворительностью, в том числе помогая разыскивать пропавших людей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Программа "Світське життя" впервые вышла на экраны в 2005 году. С 2008 года проект выходит на канале "1+1". Осадчая является бессменной ведущей этой передачи. Героями проекта были звезды украинского и зарубежного шоу-бизнеса, политики и спортсмены.
После нападения РФ на Украину съемки проекта приостановлены.