Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды

Осадчая: 17 лет назад мы впервые вышли в эфир Фото: Світське життя / Facebook

"17 лет назад мы впервые вышли в эфир. За это время в стране было немало потрясений – две революции, пандемия и война. Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды, новые герои, которые сейчас прилагают невероятные усилия в борьбе за нашу независимость", – написала она.

Ведущая отметила, что во время войны большая часть команды занимается благотворительностью, в том числе помогая разыскивать пропавших людей.

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