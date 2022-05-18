Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина

По словам Хилл, встреча в Москве напоминала постановочное представление. Путин, как отметила она, выглядел так, как будто он вышел из "специальной подготовительной ванны". Она заявила, что от Путина пахло так, как будто он "только что был выстиран, так, так, как будто он только что вышел из какой-то подготовительной ванны".

Хилл отметила, что ей пришла в голову мысль: происходящее – постановочный спектакль в каждом элементе.

После этого, как вспомнила эксперт, было несколько встреч, на которых Путин выглядел "ослабевшим", постоянно притопывал ногами и выглядел "хилым".

Также она обратила внимание, что президент РФ ничего не ел.