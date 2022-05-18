Бульвар Шоубиз
 
18 мая, 2022
 
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Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина

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Встреча с Путиным, по словам американского эксперта, напоминала постановку
Встреча с Путиным, по словам американского эксперта, напоминала постановку
Фото: EPA

Старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах доктор Фиона Хилл, консультировавшая президентские администрации Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа, 17 мая в интервью программе Desert Island Discs радиостанции BBC Radio 4 поделилась воспоминаниями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Хилл, встреча в Москве напоминала постановочное представление. Путин, как отметила она, выглядел так, как будто он вышел из "специальной подготовительной ванны". Она заявила, что от Путина пахло так, как будто он "только что был выстиран, так, так, как будто он только что вышел из какой-то подготовительной ванны".

Хилл отметила, что ей пришла в голову мысль: происходящее – постановочный спектакль в каждом элементе.

После этого, как вспомнила эксперт, было несколько встреч, на которых Путин выглядел "ослабевшим", постоянно притопывал ногами и выглядел "хилым".

Также она обратила внимание, что президент РФ ничего не ел.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года

О необычном запахе от Путина также рассказывал российский актер Артур Смольянинов.

Теги: Россия, Владимир Путин, президент, встреча, Фиона Хилл
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