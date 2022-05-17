Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"

"Они знают мою позицию и знают, что я могу сказать в телефонном разговоре прямо и без экивоков, и соответственно им нет смысла звонить. Послать их я не пошлю – в том смысле, что я вообще людей не посылаю. Моя крайняя степень враждебности к человеку – я не беру трубку. Я редко кричу на кого-нибудь. Думаю, они и не извинятся. Думаю, они полагают, что эта история от них не зависит. Поэтому зачем?" – сказал он.
Кондратюк подчеркнул, что его мнения с россиянами разошлись еще в 2014 году после Революции достоинства и аннексии Крыма.
"Мне казалось, ну вот чесал почему-то их Крым, не знаю, на фиг он им нужен, ведь они и так в нем чувствовали себя большими хозяевами, можно было покупать акватории, бухты. Россиян туда тянуло – в Севастополь. Там вообще пороховая бочка украиноненавистников. Но нет, надо было еще и формально это сделать", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кондратюк вместе с Елкой, Серегой и Соседовым был судьей шоу "Х-фактор" (СТБ).
После нападения РФ на Украину он остался в Украине, не выехал и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.
По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций Российский Федерации.