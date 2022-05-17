Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"

"Они знают мою позицию и знают, что я могу сказать в телефонном разговоре прямо и без экивоков, и соответственно им нет смысла звонить. Послать их я не пошлю – в том смысле, что я вообще людей не посылаю. Моя крайняя степень враждебности к человеку – я не беру трубку. Я редко кричу на кого-нибудь. Думаю, они и не извинятся. Думаю, они полагают, что эта история от них не зависит. Поэтому зачем?" – сказал он.

Кондратюк подчеркнул, что его мнения с россиянами разошлись еще в 2014 году после Революции достоинства и аннексии Крыма.

"Мне казалось, ну вот чесал почему-то их Крым, не знаю, на фиг он им нужен, ведь они и так в нем чувствовали себя большими хозяевами, можно было покупать акватории, бухты. Россиян туда тянуло – в Севастополь. Там вообще пороховая бочка украиноненавистников. Но нет, надо было еще и формально это сделать", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)