Бульвар Шоубиз
 
17 мая, 2022
 
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Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык

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Паш: Не нужно признавать Крым российским. Крым это Украина
Паш: Не нужно признавать Крым российским. Крым – это Украина
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш 16 мая в Stories Instagram опубликовала скриншот поста со страницы программы "Светская жизнь" на "1+1", в котором было сказано, что певица выступала в РФ у знакомых на свадьбе.

"Во-первых, после победы Украины я поздравила Kalush Orchestra, как и поддерживала до. Во-вторых, мне не нужно реабилитироваться, поскольку я просто защищаю свое достоинство. В-третьих, я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым российским. Крым – это Украина", – написала Паш.

Пост "Светской жизни" был удален с аккаунта.


Фото: alinapash / Instagram

Фото: alinapash / Instagram

Контекст:

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля 2022 года Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". 

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

В апреле 2022 года Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

14 мая 2022 года группа победила на "Евровидении 2022".

Теги: Крым, Украина, свадьба, Ирина Билык, певица, Алина Паш, AlinaPash
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