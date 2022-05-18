"Я видела его пульсирующую жилку". Американский эксперт рассказала, что ее посадили рядом с Путиным, поскольку на ней не было глубокого декольте

По словам Хилл, она задумывалась, почему ее посадили рядом с Путиным, и отметила, что, возможно, потому что она выглядела как персонаж актрисы Джуди Денч из "Бондианы" – М.

Эксперт призналась, что человек, сидевший по другую сторону от российского президента, сказал ей, что она сидит рядом, потому что выглядит как невзрачная женщина.

"Не слишком старая, не слишком молодая, не вычурно одета. У тебя нет декольте. Ты просто такая", – Хилл передала его слова.

Эксперт сказала, что она была так близко к Путину, что могла бы дотронуться до него. Хилл отметила, что запомнила хорошо сшитый костюм и "видела его пульсирующую жилку сбоку на лице".

Она отметила, что у Путина было много больших карточек с описанием, кто есть кто. Эксперт подчеркнула, что Путин был не слишком разговорчив.