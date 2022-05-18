Бульвар Шоубиз
 
18 мая, 2022
 
Новости

"Я видела его пульсирующую жилку". Американский эксперт рассказала, что ее посадили рядом с Путиным, поскольку на ней не было глубокого декольте

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Путин на официальном мероприятии имел карточки с описанием всех присутствовавших
Путин на официальном мероприятии имел карточки с описанием всех присутствовавших
Фото: EPA

Старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах доктор Фиона Хилл, консультировавшая президентские администрации Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа, 17 мая в интервью программе Desert Island Discs радиостанции BBC Radio 4 призналась, что на официальном обеде сидела рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку выглядела невзрачно.

По словам Хилл, она задумывалась, почему ее посадили рядом с Путиным, и отметила, что, возможно, потому что она выглядела как персонаж актрисы Джуди Денч из "Бондианы" – М.

Эксперт призналась, что человек, сидевший по другую сторону от российского президента, сказал ей, что она сидит рядом, потому что выглядит как невзрачная женщина.

"Не слишком старая, не слишком молодая, не вычурно одета. У тебя нет декольте. Ты просто такая", – Хилл передала его слова.

Эксперт сказала, что она была так близко к Путину, что могла бы дотронуться до него. Хилл отметила, что запомнила хорошо сшитый костюм и "видела его пульсирующую жилку сбоку на лице".

Она отметила, что у Путина было много больших карточек с описанием, кто есть кто. Эксперт подчеркнула, что Путин был не слишком разговорчив.

Контекст:

Хилл рассказывала, что она запомнила запах, исходивший от Путина.

Путин родился 7 октября 1952 года. Он был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, президент, женщины, интервью, встреча, Фиона Хилл, декольте
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