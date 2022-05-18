  "Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов

"Они бухали водяру и жрали кошачий корм. Они не открывали дорогие конфеты, хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие, нормальные. Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался", – рассказала она.
Буткевич отметила, что когда речь шла о том, чтобы украинская общественность обращалась к матерям российских солдат с призывом не пускать сыновей на войну, она понимала, что в данной ситуации это бессмысленно.
"К кому обращаться? К тому, кто ест кошачий корм?" – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".
После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.