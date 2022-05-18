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18 мая, 2022
 
Новости

"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов

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Буткевич: Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался
Буткевич: Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался
Фото: Анна Буткевич / Facebook

Украинская певица и радиоведущая Анна Буткевич, дочь бизнесмена, владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича в интервью программе "Слава+" на "Люкс ФМ" 17 мая рассказала, что российские оккупанты, разгромившие часть распределительного центра АТБ, не стали выбирать "человеческие продукты" на складе.

"Они бухали водяру и жрали кошачий корм. Они не открывали дорогие конфеты, хорошее вино, не брали консервы тунца, мясные, человеческие, нормальные. Они ели кошачий корм! У меня мозг взрывался", – рассказала она.

Буткевич отметила, что когда речь шла о том, чтобы украинская общественность обращалась к матерям российских солдат с призывом не пускать сыновей на войну, она понимала, что в данной ситуации это бессмысленно.

"К кому обращаться? К тому, кто ест кошачий корм?" – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".

После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.

Теги: Россия, Украина, война, бизнес, продукты, вино, консервы, конфеты, АТБ, война России против Украины, певица, интервью, Анна Буткевич, магазин, бизнесмен, российские оккупанты
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